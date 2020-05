Se adquirió un nuevo camión para el área de recolección de residuos

Este viernes se incorporó un nuevo vehículo a la flota municipal. Se trata de un camión de mediano porte que será incorporado al área de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos.

El nuevo vehículo cumplirá funciones en tres turnos en que se realizan las recolecciones. Juntará los residuos que quedan de los camiones compactadores.

Solo descansará seis horas, para que el resto del día cumpla funciones de limpieza en toda la ciudad.

El intendente Martín Oliva, junto a funcionarios y autoridades de los gremios AOEM y ATE, agradecieron al personal que cumplirá funciones en estos turnos y en este nuevo servicio que “prometimos a principios de año”.

“Ustedes cumplen con un servicio esencial para la ciudad y por lo tanto debemos asegurarles las herramientas e elementos adecuados para cumplir con nuestras obligaciones” señaló Oliva al saludar a los empleados presentes al momento de la entrega.

Jorge Urquiza, Coordinador de Servicios Generales agregó que se trata de un vehículo rápido para desplazarse por todas las calles de la ciudad de manera cómoda y servirá de apoyo a los camiones recolectores compactadores que muchas veces no pueden juntar toda la basura.

Además, el funcionario pidió por favor a la población que cuide el ambiente. “Está prohibido arrojar escombros. No se puede. El Municipio no los recoge” exclamó.