Se acordaron pautas para el desarrollo de la actividad turística en la Microregión Tierra de Palmares

Municipios del Dpto. Colón establecieron las condiciones que deberán cumplir quienes visiten nuestras ciudades.

Después de la reunión realizada el pasado viernes entre los municipios del Dpto. Colón, se definieron las pautas para el desarrollo de la actividad turística en nuestra región, en el marco de lo que ya han establecido los gobiernos nacional y provincial.

Tal como lo anunció el Ministerio de Producción y Turismo de la Provincia, la temporada turística en Entre Ríos iniciará el próximo 4 de diciembre.

De acuerdo a lo establecido por los municipios de la Microregión, se sostendrá, en una primera etapa, un aforo de visitantes del 50% de la capacidad de plazas de alojamiento.

Toda persona no residente que desee viajar a nuestra localidad deberá solicitar, a través de la aplicación VacacionAR (aún no disponible), un permiso de viaje que estará sujeto a aprobación de la autoridad municipal. Esta aplicación no será requerimiento para los residentes de Tierra de Palmares como así tampoco para los propietarios no residentes.

En tanto, se sostiene como condición para ingresar a Tierra de Palmares contar con una cobertura por contingencias COVID-19. Esta puede ser brindada por prepagas, obras sociales, tarjetas de crédito y/o compañías de seguro.

Cabe destacar que la contratación de la cobertura COVID-19 no es obligatoria para los entrerrianos que viajan dentro de la provincia.

Por otro lado, se hizo especial hincapié en el cumplimiento de los protocolos por parte de alojamientos turísticos, para lo cual en nuestra ciudad se viene trabajando intensamente durante los últimos meses.