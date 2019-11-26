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SE ACCIDENTO UNA DIPUTADA PROVINCIAL EN LA AUTOVÍA

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PERSONAL DE COMISARIA UBAJAY INTERVIENE POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO OCURRIDO A LAS 19:00 HS APROXIMADAMENTE EN EL KM 210 DE LA AUTOVÍA GERVASIO ARTIGAS, LUGAR DONDE DESPISTA Y VUELCA UN HONDA CIVIC CONDUCIDO POR UNA CIUDADANA DE 53 AÑOS (DIPUTADA PROVINCIAL) DOMICILIADA EN CHAJARÍ, QUIEN IBA ACOMPAÑADA DE OTRA FEMENINA, DE 50 AÑOS. COMO CONSECUENCIA AMBAS MUJERES RESULTARON CON APARENTES LESIONES DE CARÁCTER LEVES.

Desde su equipo de colaboradores se difundió el siguiente comunicado:

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