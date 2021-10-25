SAN JOSÉ: UNA MUJER Y UN HOMBRE LESIONADOS POR EL CHOQUE ENTRE DOS MOTOS
DESPUÉS DE LAS 14 HS DE HOY, PERSONAL DE COMISARÍA, INTERVIENE POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO OCURRIDO EN CALLE PERÓN ENTRE MAIPÚ Y MITRE DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ, LUGAR DONDE POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER IMPACTARON UNA MOTO CORVEN DX CONDUCIDA POR UNA CIUDADANA DE 41 AÑOS Y UNA YAMAHA YBR, GUIADA POR UN MASCULINO DE 24 AÑOS. COMO CONSECUENCIA DE LA COLISIÓN, AMBOS RESULTAN CON LESIONES, LA SEÑORA QUE IBA A BORDO DE LA CORVEN FUE ASISTIDA POR PERSONAL DE RESCATE URBANO Y TRASLADADA HASTA EL HOSPITAL DE SAN JOSÉ, DONDE POSTERIORMENTE FUE DERIVADA AL NOSOCOMIO DE COLÓN POR PRESENTAR FRACTURA DE TIBIA Y PERONÉ (LESIONES DE CARÁCTER GRAVES)
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