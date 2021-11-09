SAN JOSÉ: UNA MUJER RESULTÓ CON LESIONES GRAVES EN UN ACCIDENTE
ESTA MAÑANA, PERSONAL DE COMISARÍA, INTERVINO POR ACCIDENTE, EN MITRE AL 800 FRENTE AL SANATORIO CEMIN, LUGAR DONDE UN CIUDADANO MIENTRAS TENÍA ESTACIONADA SU CAMIONETA TOYOTA, EN UNA PENDIENTE, SOBRE LA VEREDA, AL INTENTAR QUITAR EL FRENO DE MANO, ESTA SE MUEVE HACIA ATRÁS Y COLISIONA A UNA CIUDADANA, DE 62 AÑOS, QUE CIRCULABA EN ESE MOMENTO DETRÁS DEL RODADO. QUIEN COMO CONSECUENCIA DEBIDO AL IMPACTO CAE AL PISO Y SE LESIONA. FUE ASISTIDA Y TRASLADADA HASTA EL HOSPITAL LOCAL (RESULTÓ CON FRACTURA EN MUÑECA IZQUIERDA).
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