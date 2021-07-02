SAN JOSÉ: PERSONAL QUE PATRULLABA ESTA MADRUGADA EN ZONA URBANA CONSTATA MOTO ADULTERADA
PERSONAL DE COMISARÍA SAN JOSÉ QUE SE ENCONTRABA REALIZANDO RECORRIDAS DE PREVENCIÓN, INTERCEPTA UN MASCULINO DE 21 AÑOS DE EDAD, A BORDO DE UNA MOTO, GILERA 150 CC, SIN DOMINIO COLOCADO, QUE LUEGO DE UNA MINUCIOSA INSPECCIÓN OCULAR SE CONSTATA A SIMPLE VISTA ADULTERACIONES EN MOTOR, MOTIVO POR EL CUAL SE PROCEDE AL FORMAL SECUESTRO DE ESTE RODADO, DÁNDOSE CONOCIMIENTO DE LO ACONTECIDO AL FISCAL DE TURNO Y DÁNDOSE INTERVENCIÓN AL MECÁNICO DE TURNO. EN TANTO EL JOVEN EN CUESTIÓN FUE TRASLADADO A DEPENDENCIA POLICIAL PARA SER CORRECTAMENTE IDENTIFICADO.
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