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SAN JOSÉ: PERSONAL QUE PATRULLABA ESTA MADRUGADA EN ZONA URBANA CONSTATA MOTO ADULTERADA

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PERSONAL DE COMISARÍA SAN JOSÉ QUE SE ENCONTRABA REALIZANDO RECORRIDAS DE PREVENCIÓN, INTERCEPTA UN MASCULINO DE 21 AÑOS DE EDAD, A BORDO DE UNA MOTO, GILERA 150 CC, SIN DOMINIO COLOCADO, QUE LUEGO DE UNA MINUCIOSA INSPECCIÓN OCULAR SE CONSTATA A SIMPLE VISTA ADULTERACIONES EN MOTOR, MOTIVO POR EL CUAL SE PROCEDE AL FORMAL SECUESTRO DE ESTE RODADO, DÁNDOSE CONOCIMIENTO DE LO ACONTECIDO AL FISCAL DE TURNO Y DÁNDOSE INTERVENCIÓN AL MECÁNICO DE TURNO. EN TANTO EL JOVEN EN CUESTIÓN FUE TRASLADADO A DEPENDENCIA POLICIAL PARA SER CORRECTAMENTE IDENTIFICADO.

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SECCION SECRETARIA PRIVADA

JEFATURA DPTAL. COLON

12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)

TEL/FAX: (03447) 421415

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