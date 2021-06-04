SAN JOSÉ: PERSONAL POLICIAL APREHENDIÓ A MASCULINO QUE INTENTÓ SUSTRAER PRENDAS DE VESTIR.
A RAÍZ DE UN LLAMADO TELEFÓNICO, SE TOMÓ CONOCIMIENTO DE UN HECHO DELICTIVO PERPETRADO EN UN LOCAL COMERCIAL, UBICADO SOBRE CALLE MITRE DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ, LUGAR DONDE UN MASCULINO HABRÍA INTENTADO SUSTRAER PRENDAS DE VESTIR. AL CONSTITUIRSE EN EL LUGAR, PERSONAL POLICIAL SE ENTREVISTÓ CON LAS PARTES Y UNA VEZ COMUNICADO LO ACONTECIDO AL FISCAL DE TURNO SE TRASLADÓ A ESTE MASCULINO HASTA LA JEFATURA DEPARTAMENTAL DONDE QUEDÓ ALOJADO, SUPEDITADO A LA CAUSA QUE SE INSTRUYE POR EL DELITO DE HURTO EN FLAGRANCIA. SE REALIZARON LAS INSPECCIONES CORRESPONDIENTES COMO ASÍ TAMBIÉN EL LEVANTAMIENTO DE ÍNDICOS DE INTERÉS EN LA CAUSA.
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