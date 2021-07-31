SAN JOSE: EN OPERATIVO SE INTERCEPTO MOTO CON ADULTERACIONES
EN RELACIÓN A OPERATIVOS DE RUTINA REALIZADOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ, PERSONAL POLICIAL INTERCEPTA EN INTERSECCIÓN DE CALLE CETTOUR Y COMBATIENTES DE MALVINAS, UNA MOTO LA CUAL A SIMPLE VISTA SE DIVISA UNA SUPRESIÓN EN EL NÚMERO DE MOTOR, COMO ASÍ TAMBIÉN LA POSIBLE ADULTERACIÓN DEL NÚMERO DE CHASIS. POR TAL MOTIVO SE SECUESTRA ESTE RODADO QUE ERA GUIADO POR UN JOVEN SANJOSESINO DE 24 AÑOS Y SE COMUNICA LA NOVEDAD AL FISCAL DE TURNO. POSTERIORMENTE SE TRASLADA A ESTE MASCULINO PARA SU CORRECTA IDENTIFICACIÓN Y SE CONTINÚA CON ACTUACIONES DE RIGOR QUE SE INICIARON DE OFICIO POR EL SUPUESTO DELITO DE ADULTERACIÓN DE NÚMERO DE MOTOR Y CUADRO.
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