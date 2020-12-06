SAN JOSÉ: APREHENDIDA POR RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, AMENAZAS Y LESIONAR A FUNCIONARIOS
A RAÍZ DE INTERVENCIÓN CON PERSONAL DE INSPECCIÓN MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ Y PERSONAL DE COMISARÍA SAN JOSÉ EN EL MÓVIL 1134, EN CALLE ENTRE RÍOS Y PRIMERO COLONOS DE SAN JOSÉ, EN LA RETENCIÓN PREVIA FUGA DE UN AUTO MARCA PEUGEOT 504, SIENDO CONDUCIDO POR UNA MUJER DE 27 AÑOS DE EDAD, QUIEN ENTORPECÍA EL PROCEDIMIENTO DE LOS INSPECTORES, DONDE TAMBIÉN GOLPEA EN EL ROSTRO Y AMENAZA A UN FUNCIONARIO POLICIAL, MOTIVO POR EL QUE INTERVIENE PERSONAL FEMENINO, PROCEDIENDO ASÍ A SU APREHENSIÓN Y TRASLADO HASTA LA COMISARÍA DE LA MUJER. ESTA JOVEN MOMENTOS PREVIOS A SER INGRESADA AL MÓVIL CONTINUÓ AGREDIENDO CON MORDIDAS AL PERSONAL INTERVINIENTE. SE LE INICIÓ UNA CAUSA POR RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, AMENAZAS Y LESIONES EN PERJUICIO DE LOS EFECTIVOS POLICIALES QUE INTERVINIERON.
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