SAN JOSÉ: ALLANAMIENTO Y REQUISA EN UN DOMICILIO EN CALLE MAIPÚ
EN RELACIÓN A UNA CAUSA QUE SE INICIÓ POR VIOLENCIA DE GÉNERO, MEDIANTE UN OFICIO PROVENIENTE DEL JUZGADO DE FAMILIAS DE COLON, PERSONAL POLICIAL LLEVA ADELANTE UN PROCEDIMIENTO EN UNA VIVIENDA, UBICADA SOBRE CALLE MAIPÚ DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ, DONDE SE PROCEDIÓ AL ALLANAMIENTO Y REQUISA DOMICILIARIA. EN ESTA CASA HABITADA POR UN MASCULINO SE PROCEDIÓ AL FORMAL SECUESTRO DE ELEMENTOS DE INTERÉS EN LA CAUSA. SE CONTINÚA CON LAS ACTUACIONES DE RIGOR CON CONOCIMIENTO DE LAS AUTORIDADES JUDICIALES INTERVINIENTES.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
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