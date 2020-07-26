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SAN JOSE: ACCIDENTE DE TRANSITO, CAMIONERO CON TEST ALCOHOLEMIA POSITIVO

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EN LA VÍSPERA PERSONAL DE COMISARÍA SAN JOSÉ INTERVIENE POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO, OCURRIDO EN CALLE CABILDO ENTRE BROUCHOUD Y MITRE. EL MISMO SE HABÍA ORIGINADO AL IMPACTAR UN CAMIÓN SCANIA MODELO 303, SIENDO CONDUCIDO POR UN MASCULINO DE 38 AÑOS DE EDAD, CONTRA UNA CAMIONETA MARCA FORD, MODELO RANCHERO, PROPIEDAD DE CIUDADANO DE 37 AÑOS, QUE ESTABA ESTACIONADA. COMO CONSECUENCIA DE LA COLISIÓN EL VEHÍCULO DE MENOR PORQUE GIRÓ SOBRE SU PROPIO EJE Y TERMINÓ COLISIONANDO SOBRE EL PORTÓN DE INGRESO A UN GALPÓN. EL CONDUCTOR DEL CAMIÓN RESULTÓ CON LESIONES DE CARÁCTER LEVES Y CON TEST DE ALCOHOLEMIA POSITIVO, POR LO QUE SE PROCEDIÓ A LA RETENCIÓN DEL RODADO, POR PARTE DE INSPECCIÓN MUNICIPAL.

Foto: Bomberos Voluntarios San José

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