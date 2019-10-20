SALUTACIÓN POR EL DÍA DE LA MADRE
20-10-2019.- EN ESTE DÍA TAN ESPECIAL PARA TODAS LAS MUJERES QUE HAN TENIDO LA DICHA DE SER MADRES; EL COMANDO SUPERIOR DE LA JEFATURA DE POLICÍA DEPARTAMENTAL COLÓN Y SU PERSONAL, ENVÍAN UN AFECTUOSO SALUDO A LAS MAMÁS QUE FORMAN PARTE DE NUESTRA QUERIDA INSTITUCIÓN, HACIÉNDOLO EXTENSIVO A TODAS LAS MADRES EN GENERAL, DESEÁNDOLES UN «FELIZ DÍA DE LA MADRE» Y QUE LO PASEN DE LO MEJOR JUNTO A SUS HIJOS, FAMILIARES Y SERES QUERIDOS.-
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
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