ROBO AUTOMOTOR
07:30 HORAS DE LA FECHA, SE TOMO CONOCIMIENTO DE LA SUSTRACCION DE UN VEHICULO, MARCA FORD FALCON, DE COLOR BORDO, MODELO 1977, DE CALLE ESTEVA BERGA AL 150 DE LA CIUDAD DE COLON, A UN VECINO DE 70 AÑOS DE EDAD. SEGUIDO A ESTO EN FORMA RÁPIDA SE DESPLEGÓ UN OPERATIVO CERROJO EN EL DEPARTAMENTO Y ACCESOS DEL MISMO, DEL CUAL DIO SUS FRUTOS, DANDO COMO RESULTADO LA LOCALIZACIÓN DEL VEHÍCULO, LUEGO DE 30 MINUTOS DEL INICIO DE LA BÚSQUEDA, LOCALIZANDO DEBAJO DE UN PUENTE, DE RUTA 135 QUE ATRAVIESA EL ARROYO LA LECHE, EN ZONAS DE PASTIZALES. SE COMUNICÓ A LA FISCALÍA EN TURNO QUIEN ORDENO EL SECUESTRO Y ENTREGA AL DAMNIFICADO.SE TRABAJA CON SOPORTES FILMICOS LOS QUE SERÁN DE APORTE PARA UN POSIBLE ESCLARECIMIENTO DEL HECHO .-
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