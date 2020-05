REUNIÓN CON AUTORIDADES EDUCATIVAS PARA TRABAJAR EN EL PROGRAMA “APRENDIENDO JUNTOS…TU ESCUELA, TU HOGAR”

En instalaciones de Punto Digital, se realizó una reunión entre autoridades municipales, encabezadas por el Presidente Municipal, Hernán Besel, y autoridades educativas, representadas por Alejandra Salamone, Supervisora nivel Secundario Zona XXII, Viviana Etcheverría, Supervisora de Primaria Zona C, y directivos de establecimientos educativos locales.

El motivo de este encuentro fue seguir avanzando en programas que buscan asistir efectivamente a alumnos y familias en este contexto de pandemia, en el cual se les dificultan las actividades del cronograma educativo.

En este sentido, el Municipio diagramó el programa “Aprendiendo juntos…Tu escuela, tu hogar” que en la actualidad brinda asistencia en lo que respecta a la distribución domiciliara de material bibliográfico a los alumnos, para que no se retrasen en el abordaje de los distintos contenidos.

En la reunión, junto al Jefe Comunal de nuestra localidad, participaron el Secretario de Desarrollo Social, Marcos Oroño, el Secretario de Turismo, Cultura, Educación y Juventud, Jorge Kleiman y la responsable del Área de Educación, Patricia Limperopulo. Los funcionarios expresaron que para el Municipio en este contexto, las niñas y niños, son el eje fundamental a la hora de diagramar este nuevo programa, buscando su bienestar social y familiar, como así también su proceso de aprendizaje y crecimiento.

En esta etapa de aislamiento social, preventivo y obligatorio, donde la enseñanza escolar se desarrolla de forma remota; se hace necesario articular todos los mecanismos para que el proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños provenientes de hogares de mayor vulnerabilidad, no sufran las interrupciones causadas por la ausencia de equipos tecnológicos (computadoras, Tablets, etc); de conexión a internet, o de útiles escolares básicos para la concreción de sus actividades.

Por lo detallado, se ampliará dicho Programa de Fortalecimiento Escolar a fin de desarrollar acciones integrales y coordinadas con los establecimientos educativos, primarios y secundarios de la localidad.

Las principales actividades consisten en seguir trabajando con las instituciones escolares la distribución de material de aprendizaje (contenidos pedagógicos y actividades), correspondientes a niños/adolescentes, que no cuenten en sus respectivos hogares, con herramientas digitales para continuar su proceso de aprendizaje.

Al mismo tiempo se canalizará la distribución de KIT escolares, primarios y secundarios, en los hogares basavilbasenses de mayor vulnerabilidad, con el fin de garantizar la continuidad de actividades educativas.

Como novedad, dentro del programa se habilitará un sitio informático en Punto Digital para que los jóvenes tengan acceso a las computadoras y puedan realizar sus tareas. Este espacio se encuadrará dentro de todas las normas sanitarias vigentes, cuidando la salud de todos aquellos que acudan al lugar. En el transcurrir de los días, se informará como se diagramarán estas acciones en la sala de computación.

El gran esfuerzo de los docentes y autoridades educativas en pos de que todos los jóvenes puedan seguir aprendiendo desde sus hogares es para destacar. En ellos se evidencia la dedicación por la docencia y la vocación de enseñar, por eso el Municipio a través de este nuevo programa vio la forma de ayudar y pone a disposición una herramienta para favorecer a los “gurises” a la hora de aprender.