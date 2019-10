RETIRO DE MERCADERÍA DE GÓNDOLA

Desde la Dirección de Prevención Urbana a travéz de la sección de Bromatología se informa que desde la ANMAT se ha ordenado el retiro del mercado de los productos alimenticios rotulado de la siguiente manera:

Mini torta sabor chocolate rellena con dulce de leche y mousse sabor a vainilla cubierta con baño de repostería, marca: “Nevares”, nombre de fantasía: “Chocoblok”, RNE: 02-031531, RNPA: 02-520154,fecha de vencimiento: 28/08/2019, lote: L05 31.

Oblea con relleno sabor a vainilla cubierta con baño de repostería, marca: “Nevares”, nombre de fantasía: “Crocbar”, RNE: 02-031531, RNPA: 02-584526,fecha de vencimiento: 19/11/19.

Oblea con relleno tipo mousse sabor de chocolate y maní con baño de repostería”, marca: “Smack”, RNE: 02-031531 RNPA: 02-593286, fecha de vencimiento: 12/11/2019, lote: L46 53.

Oblea rellena con pasta a base de azúcar y leche con sabor a vainilla, arroz inflado, cubierta con baño de repostería”, marca: “Nevares”, nombre de fantasía: “Swiss roll”, RNE: 02-031531 RNPA: Expte. 2906-18957/18, fecha de vencimiento: 20/08/2019, lote: L34 32.

Alfajor relleno con dulce de leche recubierto con baño de repostería fantasía blanco, marca: “Genio”, RNE: 02-031531, RNPA: 02-594380,fecha de vencimiento: 04/08/2019, lote: L6 11/2.

Alfajor con relleno a base de cacao cubierto con baño de repostería, fantasía blanco, Marca: “Mogy”, RNE: 02-031531, RNPA: 02-514714,fecha de vencimiento: 04/02/2020, lote: L6 11/2

Alfajor relleno con pasta de marroc, marca: “Fulbito”, RNE: 02-031531, RNPA: 02-533381,fecha de vencimiento: 28/01/2020, lote: L5 51/1.

Oblea rellena con crema de maní cubierta con baño de repostería, RNPA: 02-593292, Lote: L1 10 41, marca: “Nevares”, fecha de vencimiento: 31/12/2019, RNE: 02-030718.

Turrón de maní recubierto con oblea con baño de repostería, RNPA: 02597702, nombre de fantasía: “Fantasía”, Lote: L46-33, marca: Nevares, vencimiento: 12-11-2019 RNE: 02031531.

El organismo determinó que no solo no se cumplían varias “Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)”, sino que además las muestras analizadas no cumplían con las especificaciones del Artículo 155 tris, del Código Alimentario Argentino, donde determina que “El contenido de ácidos grasos trans de producción industrial en los alimentos no debe ser mayor a: 2% del total de grasas en aceites vegetales y margarinas destinadas al consumo directo y 5% del total de grasas en el resto de los alimentos”.

Por otro lado:

Galletitas de vainilla con chips de chocolate. Libre de gluten. Sin TACC. Libre de lácteos. Con azúcar orgánica, marca NINA CHOCOCHIPS, Cont. Neto 120g, RNPA Expte. N° 4119-003496-2018,Elaborado por Nina Felicidad SRL – RNE N° 02-0315199.

La medida fue adoptada luego de que la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria recibiera una denuncia de que este producto (Lote 0626 – vto. 27/01/20) habría causado un shock anafiláctico en un menor sensible a ese ingrediente y que, en seguimiento de la denuncia, la Unidad de Coordinación de Alimentos (UCAL) del Ministerio de Agroindustrias de la Pcia. de Buenos Aires comunicara y solicitara a la empresa el retiro del mercado del producto involucrado como de todos aquellos productos que no cumplan con la legislación vigente.

