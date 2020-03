Restricción de accesos y circulación en Concepción del Uruguay

En la tarde de ayer, se colocaron dos carpas en los accesos a la ciudad. Salvo uruguayenses, ningún ciudadano puede ingresar a la ciudad. Las fuerzas de Seguridad detuvieron y notificaron en total a treinta y cinco personas en los primeros cuatro días del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio.

Atento a las dudas de la comunidad, el Jefe Departamental de Policía, Comisario Mayor Martín Gaillard, aseguró que “los accesos a la ciudad están restringidos y que ciudadanos de otras localidades no pueden ingresar a la ciudad”.

Para reforzar los controles, se colocaron dos carpas en el acceso a la ciudad para mejorar los dos puestos camineros que posee la Policía Departamental a cargo de Gaillard. En este sentido, el Comisario Mayor explicó que no se permite el ingreso de ningún habitante que no tenga domicilio en la ciudad salvo dos excepciones: que haya fallecido un familiar o que esté en situación crítica internado en el Hospital o sanatorio. Para estos dos casos, la persona que ingrese deberá tener paciencia ya que la Policía primero constatará que estos hechos sean ciertos. En el posible caso que un habitante de la ciudad llegue de sus vacaciones, se actuará como hasta el momento: “Se le practicarán los estudios correspondientes y deberá hacer la cuarenta de manera “obligatoria”. En estos casos somos inflexibles. Estas personas no pueden salir de su domicilio” aseguró.

Para estos casos, la Policía de la provincia posee una unidad especial con médicos y especialistas que controlan a los uruguayenses que llegan de viaje. Se controlan los síntomas y se los notifica sobre la cuarentena “obligatoria” que deben adoptar en sus domicilios.

El Jefe de la Policía adelantó que son muchas las personas que llegaron desde hace más de una semana hasta la fecha de viaje, desde el exterior y que fueron notificados para que cumplan la cuarentena en sus domicilios de manera obligatoria. Hasta el momento son todos casos asintomáticos pero de todas maneras deben cumplir con las medidas sanitarias establecidas por el gobierno Nacional, al cual el Municipio local adhirió a través del Decreto Nº 26.306.

Al respecto, se tiene una base de datos de estos casos. Cada uno de ellos son controlados diariamente.