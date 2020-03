Desde el gobierno provincial se brindó este domingo un nuevo informe mediante la modalidad de conferencia en vivo desde la Casa Gris. Entre otros puntos, se dio cuenta de la situación epidemiológica actual y de la evolución de los casos de Covid 19. Reiteran la importancia del aislamiento.

El informe estuvo a cargo del director de Epidemiología de la provincia, Diego Garcilazo, quien hizo hincapié en la importancia de realizar la cuarentena para cumplir el objetivo de aplanar la curva de crecimiento de la enfermedad que se prevé tendrá un crecimiento en las próximas semanas. “El objetivo es que, con todas las medidas que estamos tomando, y si la población las lleva adelante correctamente, aplanar la curva”, dijo el especialista.



En este contexto, Garcilazo informó que hasta la fecha hay cuatro casos confirmados de Coronavirus, que 16 ya fueron descartados y que permanecen en estudio 17 casos. Igualmente, acotó que “esto es muy dinámico”, por cual se irá notificando dos o tres veces al día sobre la situación.

OTRAS ENFERMEDADES

El director de Epidemiología mencionó que esta semana se evaluó que también hay una circulación de Influenza A, otro virus respiratorio, que también es importantes durante el invierno y que conllevan casos que requieren internación o tratamiento en terapia. “Por lo tanto, estas medidas que se están tomando no solamente tratan de disminuir el contagio de esta enfermedad como es el nuevo coronavirus, sino también otras enfermedades que son muy frecuentes en el invierno, como por ejemplo la influenza», expresó.Sostuvo que por ello es importante también que la gente respete todas las medidas relacionadas a las infecciones respiratorias en general y tener en cuenta que estas medidas que se están tomando apuntan a disminuir otras patologías que no son transmisibles, pero pueden interferir en las terapias de la provincia, como son los accidentes. “Sabemos que el 60 o 70 por ciento de las camas de terapia en general están utilizadas por problemas de accidentes de tránsito, principalmente con accidentes automovilísticos o de motos. Por lo tanto, estas medidas son fundamentales que se cumplan en todo el territorio provincial», indicó.

CONSULTAS

El director de Epidemiología, Diego Garcilazo, precisó que se están recibiendo entre 400 y 800 consultas diarias al 0800 y muchas de las mismas están relacionadas a medidas de prevención, principalmente a como se transmite la enfermedad. Y también se reciben llamadas de personas que tienen síntomas y quieren saber si es necesario concurrir o no. «Para ello hay un equipo del 107 y epidemiología que van definiendo algunos criterios y si algunas personas cumplen esos criterios para ingresar como estudio y ver donde deben realizar los análisis».

Garcilazo señaló que «hay mucha información y desinformación respeto a esto, intencional, y es muy importante que seamos responsables, por ello solicitamos no transmitir las cadenas de wasap, eso no es información confiable, sobre todo cuando están acompañados por audios, imágenes y hasta ha habido banners falsos d gobierno».

En este marco, recomendó «siempre referirse a páginas oficiales, a toda la información oficial respecto no solo a los números de casos, sino también a lo referido al manejo dentro del hogar. Esto es fundamental, porque además de la batalla contra el virus hay otra contra la desinformación».

DECENTRALIZACIÓN DE ANÁLISIS



Destacó la colaboración de diversos entes, laboratorios y personas. «Se están tomando en cuenta todas estas voluntades, pero se hará progresiva y ordenadamente. Cuando sea necesario, se convocará», indicó.En relación a la cantidad de casos picos que se esperan en la semana en Entre Ríos, el profesional dijo que «es muy difícil evaluar o dar un número exacto de casos. Tanto a nivel nacional como provincial se evaluaron distintos escenarios, del peor al mejor, y lo que sí sabemos y para lo cual ya se está trabajando es que esta enfermedad tendrá un crecimiento en las próximas semanas. El objetivo es que, con todas estas medidas y si la población las lleva adelante correctamente, aplanar la curva”. Por otro lado, el director de Epidemiología precisó que se comenzó con la capacitación virtual a las provincias para poder comenzar a realizar los análisis «lo antes posible». Dijo que desde el área «tenemos personal trabajando específicamente en esta capacitación y nos falta el recurso que es el reactivo que estimamos que lo antes posible el Ministerio de Salud de la Nación nos entregará esta tecnología para poder resolver estos temas en la provincia, no tenemos todavía una fecha exacta, pero consideramos que será lo antes posible».En otro orden, Garcilazo se refirió a la planificación de entrega de vacunas antigripales. En ese sentido, precisó que «ya se están distribuyendo a nivel nacional; estimamos que esta semana se va a iniciar la campaña de vacunación en todos los vacunatorios de la provincia. Muy probablemente la campaña se inicie a nivel nacional, una vez que estén las condiciones en todo el país».Destacó la colaboración de diversos entes, laboratorios y personas. «Se están tomando en cuenta todas estas voluntades, pero se hará progresiva y ordenadamente. Cuando sea necesario, se convocará», indicó.En relación a la cantidad de casos picos que se esperan en la semana en Entre Ríos, el profesional dijo que «es muy difícil evaluar o dar un número exacto de casos. Tanto a nivel nacional como provincial se evaluaron distintos escenarios, del peor al mejor, y lo que sí sabemos y para lo cual ya se está trabajando es que esta enfermedad tendrá un crecimiento en las próximas semanas. El objetivo es que, con todas estas medidas y si la población las lleva adelante correctamente, aplanar la curva”. En ese sentido, “el objetivo básicamente con todas estas medidas y que si la población las lleva adelante correctamente es aplanar la curva, o sea, tratar de que los casos no ocurran todos en dos o tres semanas, sino que se vayan espaciando para poder darle al sistema de salud la capacidad de absorción de todos los pacientes”.

Ante la consulta si se han detectado casos sospechosos a través de los llamados al 0800, indicó que «muchos de los casos sospechosos que hoy están en estudio ingresaron a través de llamados”, también respecto de los casos sospechosos, destacó que «hay una coordinación con migraciones a nivel nacional y con todo lo que se va incorporando en la base de datos de aquellas personas que han llegado a nuestro país y particularmente a nuestra provincia, y desde el Ministerio de Salud se va llamando a uno por uno, contactando uno por uno para poder evaluar su condición de viaje y su estado de salud”.

“Muchos de esos casos que están en estudio están relacionados a esa metodología que se está trabajando con migraciones”, completó.

Residencias socioeducativas

En otro orden, el presidente del Consejo Provincial del Niño, Adolescente y la Familia (Copnaf), Gabriel Leconte, indicó que en el marco del aislamiento obligatorio se ha decidido solamente dejar una guardia departamental para atender los casos urgentes y privilegiar el tratamiento de las 35 residencias socioeducativas que hay en la provincia. Explicó que en cada residencia se están tomando todas las medidas de seguridad sugeridas por el Ministerio de Salud y apunto: “Estamos trabajando también para garantizar la poca circulación de personas y que esto sea cuidado con las medidas de higiene y seguridad en post de atender los niños con vulneración de derechos que tenemos alojados en estas residencias de la manera más segura posible”.En lo que refiere a la situación de los niños y adolescentes que están en las residencias, sostuvo que está garantizado el contacto de los chicos por vías alternativas con sus familiares o referentes.

Además, Leconte, aseguró que todas las coordinaciones o residencias han recibido las ampliaciones correspondientes de partidas para garantizar la disponibilidad de los productos básicos para la higiene y seguridad tanto de los niños y adolescentes como de los promotores de derechos y profesionales.

Por último, destacó el trabajo que llevan adelante los trabajadores de ese organismo, “quienes están en contacto directo con el cuidado de niños y adolescentes y se han puesto todos a disposición. Están trabajando de manera regular tanto los funcionarios departamentales como los equipos técnicos en articulación con las distintas instituciones y con el Ministerio de Salud y de Seguridad”.