Reemplazo de Castrillón: “Bordet debe demostrar que no tiene injerencia en el Poder Judicial”

El diputado provincial, Nicolás Mattiauda (Pro-Cambiemos), aseguró que quien ocupe la vocalía del Superior Tribunal de Justicia (STJ), en reemplazo de Emilio Castrillón, “no debe responder a los intereses de la gestión de turno” y planteó que “es una nueva oportunidad” para que el Ejecutivo demuestre que “no tiene injerencia en el Poder Judicial”.

Para el legislador de Gualeguaychú, el lugar vacante por la jubilación exprés de Castrillón “no debe ser ocupado por alguien vinculado directamente a la gestión actual”, sino que el gobernador, Gustavo Bordet, “dispone de un momento oportuno para demostrar con hechos la apertura que en sus discursos dice tener”.

“Si el Ejecutivo impone al reemplazante de Castrillón dejaría en clara evidencia su intención de sumar poder y de esa manera no solo tendrá el control sobre la Justicia, sino sobre todas las áreas y organismos del Estado”, advirtió Mattiauda.

Y remarcó que “es una oportunidad para Entre Ríos” que el gobernador demuestre “un gesto de amplitud y participación de todos los sectores” al proponer a una persona que no sea de su espacio para ocupar el cargo de Vocal del STJ. “A Bordet se le presenta una situación ideal para demostrar que no tiene injerencia en el Poder Judicial”, dijo el diputado del Pro integrante del interbloque Cambiemos.

En tanto, y en sintonía con la propuesta pública efectuada por el Colegio de la Abogacía, Mattiauda destacó que el reemplazo de Castrillón “también es una oportunidad para considerar a quienes actualmente ejercen la profesión libremente y no forman parte de ninguna estructura política”.

