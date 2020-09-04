RECUPERARON UNA CONSOLA QUE HABÍAN SUSTRAÍDO
EN RELACIÓN A UN HECHO DE ROBO DEL INTERIOR DE UN DOMICILIO, OCURRIDO EN EL MES DE JULIO DE ESTE AÑO, EN BARRIO EL BRILLANTE, DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ, EN PERJUICIO DE UN VECINO DEL BARRIO, ES QUE EL PERSONAL POLICIAL DE LA DIV. INVESTIGACIONES, EN LA FECHA PROCEDIÓ AL FORMAL SECUESTRO DE UNA CONSOLA AMPLIFICADORA, SE ENCONTRABA EN PODER DE UNA MUJER DE 27 AÑOS, CON DOMICILIO EN CALLE H. IRIGOYEN, DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ. COMUNICADA LA NOVEDAD A LA SEÑORA FISCAL MICAELA DI PRETORO, QUIEN DISPUSO LA ENTREGA DE TAL EFECTO A SU PROPIETARIO Y EL PROSEGUIR DE LAS TAREAS INVESTIGATIVAS DE RIGOR.
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