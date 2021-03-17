RECUPERACIÓN DE ELEMENTOS DENUNCIADOS COMO SUSTRAÍDOS:
A RAÍZ DE UN HECHO DELICTIVO OCURRIDO EL DÍA 13 DE MARZO DEL CORRIENTE MES Y AÑO, DONDE PERSONAS DESCONOCIDAS EJERCIERON VIOLENCIA EN LA VENTANA TRASERA DEL DOMICILIO, DONDE PROCEDIERON A SUSTRAER VARIOS ELEMENTOS, A UN JOVEN DE 27 AÑOS, COMERCIANTE DE NUESTRA CIUDAD.
GRACIAS AL PROFESIONALISMO DEL PERSONAL DE LA DIVISION INVESTIGACIONES DEPENDIENTE DE ESTA JEFATURA DEPARTAMENTAL COLON,EN EL DIA DE LA FECHA SE PROCEDIÓ A LA RECUPERACION DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS :(01) TV LED MARCA SAMSUNG DE 32 PULGADAS, COLOR NEGRO Y (01) PLAY STATTION 3 DE COLOR NEGRO CON (01)JOISTICK AMBOS ELEMENTOS EN REGULAR ESTADO DE CONSERVACION, (01) CARABINA DE AIRE COMPRIMIDO 5.5 MARCA HUNTER GEP,MODELO CAZADOR, SIN NUMERO DE SERIE,CON CULATA DE POLIMERO Y TUBO CAÑON PAVONADO EN CONSERVACION Y (O1) RELOJ METALICO DE MAYA CITIZEN MODELO AUTOMATIC.POR DISPOSICION DEL FISCAL EN TURNO,DR. BLANC JUAN SEBASTIÁN SE AUTORIZÓ LA ENTREGA A LA PERSONA DAMNIFICADA.-