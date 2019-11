Reconocimiento para personal de ésta departamental:

Como todos los años la Policía de Entre Ríos, distinguió a sus integrantes por haber realizado acciones sobresalientes en el desempeño de sus funciones en bien de la comunidad durante el año 2019. La ceremonia que estuvo colmada de público se realizó este jueves en la Escuela de Oficiales “Dr. Salvador Maciá” de Paraná.

Entre los premiados recibieron Diploma al Mérito Policial, personal de la Jefatura Departamental Uruguay, los distinguidos fueron el Oficial Subinspector JORGE LUIS CABRAL y el Suboficial Principal HECTOR ANDRES TOSO por haber salvado la vida de una persona durante un incendio ocurrido el 18 de febrero.

Asimismo se entregó un reconocimiento al personal de Comisaría 2da. que participó de la detención de uno de los imputados en el grave atentado a un legislador nacional y su asesor, ocurrido en la plaza del Congreso de la Nación el 9 de mayo, tratándose de los Funcionarios Policiales Sub Comisario LUCAS BLASÓN, Oficial Sub Inspector JOSÉ BONZI, los Oficiales Ayudantes NANCY DALZOTTO, MUTEVERRIA ALEXIS y BENÍTEZ ENZO, Sargento Ayudante PEDRO STEGEMAN, los Sargento JUAN MONZÓN y MERELLE HÉCTOR y la Agente ARIANA GONZALEZ. Recibiendo en representación del grupo de trabajo el Sub Comisario Blasón.

Jefatura Dptal. Uruguay – Sección Prensa