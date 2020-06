Que dice el protocolo de higiene y seguridad para los comercios locales

En el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio, la Municipalidad recuerda el “Protocolo Obligatorio de Higiene y Seguridad” para actividades comerciales, servicios y oficios. Este Protocolo debe ser exhibido por cada comercio en al menos un lugar de facil visualizacion. La

norma establece:

Zona exterior: desde la puerta de acceso se debe formar fila respetando 2 metros de distancia. Las distancias seran delimitadas en el piso por el comercio. Se dara prioridad de ingreso a embarazadas, personas con discapacidad y adultos mayores.

Zona de control: es considerada una zona de amortiguacion entre la zona exterior y la zona de circulacion. Al situarse personal/clientes en esta zona se controlara y cumplira con lo siguiente: dividir la zona de ingreso y egreso, y senalizar con cintas adhesivas u otro metodo. Se colocaran 2 trapos de piso con lavandina diluida en agua: uno del lado de afuera de la puerta de acceso y otro dentro del local. Nuevamente se debera realizar la limpieza de pies y al mismo tiempo se proveera de alcohol en gel. Los trapos de piso se lavaran en promedio cada 8/10 clientes o cada 2 horas. Se debe tambien limpiar las superficies con agua y lavandina. Es recomendado no asistir con ninos y debe concurrir una sola persona.

Zona de circulacion: una vez que la persona haya atravesado las dos zonas anteriores, podra permanecer en este sector siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

1) El personal al ingresar debera lavarse las manos con abundante agua y jabon durante 30 segundos y secarse con toallas de papel descartable. Debe repetir el lavado cuando las manos se encuentren sucias o usar alcohol en gel cuando deba dirigirse a otro sector, o termine una tarea.

2) El establecimiento debera contar con senalizacion de circulacion y de distanciamiento. Tambien debera asegurar la limpieza con agua y lavandina de todas las superficies de manera constante.

3) Se autorizara la permanencia de hasta un 50% de la capacidad total habilitada, sujeto a que se cumpla la distancia minima de 2,0 metros entre personas.

4) Se recomienda que los clientes no manipulen los productos.

5) Se debera ventilar los lugares de trabajo de forma natural.

6) Se recomienda disminuir el uso de celular en las zonas de trabajo.

Zona de Atencion: Espacio exclusivo del personal que presta servicio en el comercio. Se recomienda la instalacion de una barrera fisica (vidrio, acrilico, etc.) entre personal de atencion y el cliente (de no contar con esto respetar el distanciamiento minimo de 2 metros entre dos personas). El personal debera contar con manoplas de nylon pero no significa que no debera higienizarse las manos. En caso de usar manoplas y tener las manos humedas o que el nylon se haya deteriorado, debera cambiarse las manoplas. En caso de que el pago se realice a traves de tarjetas de credito o debito, se deberan desinfectar tanto la tarjeta como el posnet. Los comercios dispondran de banners, audios o cualquier material de difusion para favorecer la prevencion.

Otras medidas

El empleado debe ser provisto de alcohol en gel o al 70%, barbijo, manoplas de nylon, correcto funcionamiento de sanitarios, lavandina y trapos de piso. Ante un caso sospechoso en un local: si alguien tiene fiebre, tos o dificultad para respirar, se debe evitar el contacto con otros y realizar la consulta medica. Si el personal presenta fiebre, desde 37,5°, no debe concurrir al lugar de trabajo, debiendo solicitar atencion medica y seguir el protocolo correspondiente. Lo mismo si informa haber estado en contacto con personas diagnosticadas como sospechosas, probables o confirmadas o si visitaron areas de circulacion activa del virus, 30 dias antes. Estan exceptuados de concurrir a sus lugares de trabajo quienes se encuentren en grupos de riesgo (adultos mayores, embarazadas y enfermos de diabetes, asma, inmunodeprimidos, etc.).