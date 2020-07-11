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PROCEDIMIENTO POR NARCOMENUDEO: UN DETENIDO Y SECUESTROS DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES

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EN HORAS DE LA NOCHE DE LA VÍSPERA SE LLEVÓ A CABO UN PROCEDIMIENTO DE NARCOMENUDEO (LEY 10.5566) SE CONCRETÓ ORDEN DE ALLANAMIENTO Y REQUISA DOMICILIARIA, PROVENIENTE DEL JUZGADO DE GARANTÍAS, EN UN DOMICILIO DE BARRIO TIRO SUR DE LA CIUDAD DE COLÓN, LUGAR DONDE SE PROCEDIÓ AL FORMAL SECUESTRO DE:

12 ENVOLTORIOS DE NYLON CONTENIENDO EN SU INTERIOR CANNABIS SATIVA

6 ENVOLTORIOS DE NYLON CONTENIENDO EN SU INTERIOR COCAÍNA

62 “COGOLLOS”

DOS PLANTAS DE CANNABIS SATIVA

UN TELÉFONO CELULAR

RECORTES VARIOS, BANDAS ELÁSTICAS

UNA MOTO HONDA CG 150

DINERO EN EFECTIVO

EN EL LUGAR DONDE ESTUVO PRESENTE PERSONAL DE TOXICOLOGÍA DEPENDIENTE DE ESTA DEPARTAMENTAL CON LA GUARDIA ESPECIAL Y DIVISIÓN INVESTIGACIONES SE PROCEDIÓ A LA DETENCIÓN DE UN MASCULINO DE 31 AÑOS DE EDAD QUIEN QUEDÓ ALOJADO EN LA JEFATURA DE POLICÍA A DISPOSICIÓN DE LAS AUTORIDADES JUDICIALES.

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SECCIÓN SECRETARIA PRIVADA

JEFATURA DPTAL. COLON

12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)

TEL/FAX: (03447) 421415

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