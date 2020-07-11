PROCEDIMIENTO POR NARCOMENUDEO: UN DETENIDO Y SECUESTROS DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES
EN HORAS DE LA NOCHE DE LA VÍSPERA SE LLEVÓ A CABO UN PROCEDIMIENTO DE NARCOMENUDEO (LEY 10.5566) SE CONCRETÓ ORDEN DE ALLANAMIENTO Y REQUISA DOMICILIARIA, PROVENIENTE DEL JUZGADO DE GARANTÍAS, EN UN DOMICILIO DE BARRIO TIRO SUR DE LA CIUDAD DE COLÓN, LUGAR DONDE SE PROCEDIÓ AL FORMAL SECUESTRO DE:
12 ENVOLTORIOS DE NYLON CONTENIENDO EN SU INTERIOR CANNABIS SATIVA
6 ENVOLTORIOS DE NYLON CONTENIENDO EN SU INTERIOR COCAÍNA
62 “COGOLLOS”
DOS PLANTAS DE CANNABIS SATIVA
UN TELÉFONO CELULAR
RECORTES VARIOS, BANDAS ELÁSTICAS
UNA MOTO HONDA CG 150
DINERO EN EFECTIVO
EN EL LUGAR DONDE ESTUVO PRESENTE PERSONAL DE TOXICOLOGÍA DEPENDIENTE DE ESTA DEPARTAMENTAL CON LA GUARDIA ESPECIAL Y DIVISIÓN INVESTIGACIONES SE PROCEDIÓ A LA DETENCIÓN DE UN MASCULINO DE 31 AÑOS DE EDAD QUIEN QUEDÓ ALOJADO EN LA JEFATURA DE POLICÍA A DISPOSICIÓN DE LAS AUTORIDADES JUDICIALES.
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SECCIÓN SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
TEL/FAX: (03447) 421415