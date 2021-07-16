PROCEDIMIENTO DE TOXICOLOGÍA EN COLÓN: ALLANAMIENTO Y DETENCIÓN DE UN MASCULINO EN BARRIO EL BRILLANTE DE SAN JOSÉ
EN HORAS DE LA TARDE DE LA VÍSPERA, PERSONAL DE DIVISIÓN TOXICOLOGÍA DE JEFATURA DEPARTAMENTAL COLÓN, PROCEDIÓ A REALIZAR UN ALLANAMIENTO EN MARCO DE UNA INVESTIGACIÓN QUE SE TRABAJÓ EN CONJUNTO CON LA UNIDAD FISCAL DE ESTA JURISDICCIÓN, PROCEDIMIENTO CON LO CUAL SE FINALIZÓ UNA INVESTIGACIÓN EFECTIVA, A TRAVÉS DE LA QUE SE PROCEDE A LA IRRUPCIÓN EN UN LOCAL QUE FUNCIONA COMO DESPENSA Y CARNICERÍA Y QUE POR OTRO LADO SE DEDICABA AL CULTIVO DE PLANTAS DE MARIHUANA LAS CUALES SEGÚN DICTA EL MARCO INVESTIGATIVO ESTA PERSONA LAS COSECHABA Y REALIZABA EN SU MISMO DOMICILIO EL PROCESO DE SECADO PARA LUEGO HACER EXPENDIO ENTRE OTROS DISTRIBUIDORES. FUE DE ESTA FORMA COMO SE ENCONTRARON LOS VEGETALES QUE ESTABAN OCULTOS SECÁNDOSE DENTRO DE UN DEPÓSITO EN PLANTA ALTA DEL PREDIO DONDE ESTE VEGETAL ILEGAL ERA PROCESADO. ADEMÁS DEL SECUESTRO DE LOS ESTUPEFACIENTES QUE SUPERÓ LOS SIETE KILOS DE HOJAS DE PLANTAS SECAS, TAMBIÉN SE REALIZÓ EL SECUESTRO UNA SUMA IMPORTANTE DE DINERO EN EFECTIVO DE MONEDA NACIONAL Y EXTRANJERA JUNTO CON UN ARMA DE FUEGO TIPO RIFLE CALIBRE 22 Y UNA BALANZA DIGITAL. ES A TRAVÉS DEL RESULTADO DEL ALLANAMIENTO Y DE LA INVESTIGACIÓN PREVIA CON LO QUE SE HACE EFECTIVA FINALMENTE LA DETENCIÓN UNA PERSONA DE GÉNERO MASCULINO, DE 34 AÑOS DE EDAD, INVESTIGADO QUE PERMANECE ALOJADO EN SEDE DE JEFATURA DEPARTAMENTAL A DISPOSICIÓN DEL JUZGADO INTERVINIENTE.
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