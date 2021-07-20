PRINCIPIO DE INCENDIO EN UN GALPÓN
EN HORAS DE LA TARDE, APROXIMADAMENTE A LAS 16:40 HORAS PERSONAL POLICIAL DE COMANDO RADIOELÉCTRICO TOMÓ CONOCIMIENTO DE UN PRINCIPIO DE INCENDIO EN UN GALPÓN, SITO EN RUTA 135 KM 5, LOTEO “EL PORTAL”, PROPIEDAD DE UNA CIUDADANA DE COLON. SE HICIERON PRESENTES EN EL LUGAR MÓVILES POLICIALES AL IGUAL QUE PERSONAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COLON, QUIENES RÁPIDAMENTE SOFOCARON EL FOCO ÍGNEO INICIADO EN UN GALPÓN TRASERO DE LA FINCA IMPIDIENDO QUE SE PROPAGUE. A SIMPLE VISTA HABRÍA TOMADO FUEGO EN PRINCIPIO UN COLCHÓN Y OTROS ELEMENTOS.
CABE DESTACAR QUE NO HABRÍA PERSONAS LESIONADAS, SOLO DAÑOS MATERIALES.
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SECCIÓN SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
TEL/FAX: (03447) 421415