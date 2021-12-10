PRINCIPIO DE INCENDIO EN SAN JOSÉ
EN LA VÍSPERA, ALREDEDOR DE LAS 20:30 HORAS, PERSONAL DE COMISARIA SAN JOSE FUE ALERTADO SOBRE UN PRINCIPIO DE INCENDIO QUE SE HABRÍA PRODUCIDO EN UN LOCAL COMERCIAL UBICADO EN CALLE DR. BASTIÁN Y RUTA 14.
PRESENTE EN EL LUGAR PERSONAL POLICIAL SE ENTREVISTÓ CON EL PROPIETARIO DEL LUGAR QUIEN MANIFESTÓ QUE EL SINIESTRO HABRÍA OCURRIDO POR UN PROBLEMA ELÉCTRICO EN UN ARTEFACTO INSTALADO EN LA COCINA.
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SAN JOSE FUERON LOS ENCARGADOS DE SOFOCAR LAS LLAMAS. NO HUBO NINGUNA PERSONA LESIONADA, SOLO DAÑOS MATERIALES.
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