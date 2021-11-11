PRINCIPIO DE INCENDIO EN COLON
A LAS 13:00 HORAS DE LA FECHA, PERSONAL POLICIAL TOMÓ CONOCIMIENTO A RAÍZ DE UN LLAMADO TELEFÓNICO DE UN PRINCIPIO DE INCENDIO FRENTE AL CICLE CLUB COLON A LA VERA DE RUTA PROVINCIAL 130 (EX 26). POR TAL MOTIVO SE HICIERON PRESENTES EN EL LUGAR MÓVILES AL IGUAL QUE PERSONAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS COLON, QUIENES ACTUARON SOBRE UN FOCO ÍGNEO EN PASTIZALES SOFOCANDOLO MINUTOS LUEGO. CABE DESTACAR QUE EL FUEGO NO OCASIONÓ DAÑOS MATERIALES NI PERSONAS LESIONADAS.-
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
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