PRINCIPIO DE INCENDIO DE UN CAMIÓN EN UBAJAY
EN LA FECHA APROXIMADAMENTE A LAS 11:50 HORAS, PERSONAL DE COMISARÍA UBAJAY TOMÓ INTERVENCIÓN EN LA AUTOVÍA NACIONAL ARTIGAS AL KM 197, DONDE EL CONDUCTOR DE UN CAMIÓN BRASILERO, DE LA EMPRESA TRASCHMITT S.R.L QUIEN CIRCULABA POR DICHA ARTERIA DE SUR-NORTE, PERCIBE UN FUERTE OLOR A QUEMADO MOTIVANDO SU DETENCIÓN Y CONSTATANDO QUE LAS RUEDAS TRASERAS DEL SEMI HABÍAN TOMADO FUEGO. POR TAL MOTIVO ESTE SOFOCÓ EL PRINCIPIO DE INCENDIO Y ADEMÁS COLABORÓ TRANSEÚNTES, BOMBEROS VOLUNTARIOS DE UBAJAY Y PERSONAL POLICIAL DE ESA COMISARÍA. NO RESULTARON PERSONAS LESIONADAS, SOLO DAÑOS MATERIALES.-
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