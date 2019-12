PRIMERA LICENCIADA EN SEGURIDAD PUBLICA EN LA DEPARTAMENTAL COLON

TODO EL PERSONAL DE ESTA JEFATURA TIENE EL HONOR DE FELICITAR A LA COMISARIO MIRIAM ETCHEVARNE, PRIMERA JEFA DE DIVISIÓN EN EL DEPARTAMENTAL COLON Y PRIMERA EN RECIBIRSE DE LICENCIADA EN SEGURIDAD PÚBLICA. QUIEN ADEMÁS DURANTE AÑOS NO DESCUIDO SU FUNCIÓN, CUMPLIMENTO NO SOLO CON TODAS LAS EXIGENCIAS QUE SU CARGO LE DEMANDA, SI NO QUE TAMBIÉN AL MISMO TIEMPO FUE UNA MADRE PRESENTE, ESPOSA, HIJA, BUENA COMPAÑERA Y SUPERIOR. EL CAMINO NO FUE FÁCIL PARA CULMINAR ESTA META, QUE CON ESFUERZO DESTACADO SE CONCRETÓ, UN EJEMPLO DE SUPERACIÓN Y NOBLEZA SOLO SE ENCUENTRAN EN MUJERES CON LA TEMPLANZA DE MIRIAM. NOS ENORGULLECE SABER QUE QUEDAN NUEVOS DESAFÍOS QUE ATRAVESAR Y QUE ESTAREMOS PRESENTE EN CADA META QUE TODO FUNCIONARIO DECIDA INICIAR.

_

SECCION SECRETARIA PRIVADA

JEFATURA DPTAL. COLON

12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)

TEL/FAX: (03447) 421415