Prestadores sanjosesinos resaltan el trabajo de los últimos años junto al municipio

La intendente, Irma Monjo, destacó por su parte el esfuerzo de los propietarios de alojamientos en ofrecer un producto de calidad

En la oficina de Turismo de San José fueron entregadas el miércoles, placas de homolagación, habilitación y recategorización a varios alojamientos de la ciudad que cumplieron con los requisitos de la provincia y el municipio.

La presidente municipal encabezó el acto de entrega junto a Romeo Pisano, director de Calidad Turística y Fiscalización de la provincia y la coordinadora de turismo local, Bibiana Oradini.

Irma Monjo agradeció “el esfuerzo de todo este tiempo, sobre todo en este último tiempo que es tan difícil económicamente, poder brindar una alojamiento de calidad” destacó la intendente.

Y dijo además: “Es un trabajo mancomunado que siempre hemos tratado de llevar adelante, los felicito porque se ponen la camiseta y el turismo al hombro, y tratan de homologar un lugar, poder mostrarlo al país que lo que ofrecen es de calidad” afirmó Irma Monjo.

Responsabilidad y compromiso

Al dirigirse a los prestadores, la coordinadora de Turismo, Bibiana Oradini, expresó por su parte: “cada uno de ustedes sabe el esfuerzo que hay detrás de cada certificado o placa, el compromiso, el querer integrar la actividad turística con responsabilidad, compromiso, y dentro de lo que marca la Ley, lo que nos da el sustento firme para poder seguir creciendo” señaló Oradini.

También resaltó la responsabilidad “del estado, tanto municipal como provincia, de acompañar a los prestadores en este proceso que no es corto” sostuvo la funcionaria municipal.

La responsable de la cartera de turismo de San José aseveró también: “En San José no tenemos el problema que tienen otras ciudades de nuestra provincia no muy lejanas que les cuesta mucho regularizar el sistema turístico de la ciudad, no solamente de alojamientos sino también de atractivos” resaltó Oradini.

Saben lo que hacen

Romeo Pisano, funcionario de turismo del gobierno provincial, indicó a su turno: “Con Bibiana y su gente he trabajado más tiempo que con otros directores de turismo, realmente es de primera trabajar con esta calidad de gente y un orgullo porque saben lo que hacen” expresó.

El director de Calidad Turística y Fiscalización de la provincia dijo además: “Ustedes como prestadores tienen que hacer el esfuerzo para que la gente de San José siga trabajando en esta dirección, de nuestra parte siempre va a ser el apoyo incondicional” afirmó Pisano.

Los prestadores

Daniel Diz del establecimiento “Lo de Dante” dijo estar “agradecido, siempre que nos dieron la participación Bibiana Oradini y Norma Domínguez de la coordinación de turismo, los intendentes Pablo Canali e Irma Monjo que nos dieron el aval” subrayó el prestador.

“Yo recibo hoy la rehomológacion, desde el 2008 que nos iniciamos con Lo De Dante, seguimos luchándola apostando siempre a hacer de San José un turismo sustentable junto a la coordinación de turismo municipal y la provincia, Presturi, junto con la Cámara Entrarriana de Turismo (CET), de la cual somos socios fundadores junto con Julio Money” recordó.

Sobre el Presturi, la Asociación de Prestadores de Servicios Turísticos de San José, Diz señaló: “Es un pilar fundamental, somos todos los prestadores agrupados que se creó para junto a la parte pública hacer del turismo una actividad sustentable en el tiempo y de calidad” remarcó.

Mariana Di Leo del alojamiento “La Rosa del Azafrán” dijo a su turno: “Hace cuatro años venimos trabajando, estamos bien, a pesar de la situación difícil que vive el país” señaló.

Y agregó: “El turismo no se hace solo, se hace en colaboración con los demás prestadores de servicios turísticos, a través de Presturi, y también por supuesto también con el estado que desde siempre viene acompañando y gestionando” puntualizó.

Alojamientos homologados

Lo de Dante de Daniel Diz en Rivadavia 1542, Apart de 2 estrellas.

Solanas de Leonardo Mazas, Cabaña 2 estrellas en Bernardino Horne.

La Rosa del Azafrán, Bulgalows de tres estrellas perteneciente a Mariana De Leo.

Jardines de Grateu, cabaña de 2 estrellas en Moreno 3474 cuya propietaria es Susana Gómez.

Recategorizaciones

Estación El Molino, bungalow de 1 estrella de Ana Pisente en calle Primeros Colonos.

Casitas del Tío de Ana Laurent, bungalows de 2 estrellas en Acceso Bastián y Cantón del Valais.

Habilitaciones para recategorizar

El descanso 1 y 2 de Patricia Pinget, Ituzaingó 1507 y Rivadavia y 9 de Julio.

Tía Silvia de Leonel Policastro en Mitre 1442.

Yasmín, en Juan Manuel de Rosas de El Brillante de Marcelo Meyer.

Las Marías, perteneciente a María Hauteville, en Lavalle 1909.

Casa Juan Mi. De Fabricio López, en Haydée Creppy, Balneario Camping San José.