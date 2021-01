Prestadores de alojamientos turísticos y funcionarios del municipio dialogaron sobre el avance de la temporada

Se acordaron medidas para continuar con el correcto desarrollo de la actividad turística en la ciudad

En una reunión llevada a cabo entre los secretarios de Turismo, Silvia Vallory; Hacienda, Gabriel Schild y Gobierno, Pablo Trevisan, con las diferentes cámaras y asociaciones de prestadores de alojamientos turísticos, se debatieron diferentes temas relacionados a la salud, la tasa sanitaria, aforo, entre otros.

Los funcionarios informaron que por requerimiento del sistema de salud la Municipalidad de Colón gestionó un lugar de aislamiento tanto para vecinos residentes de la ciudad, como para el caso de ser necesario el aislamiento de visitantes. El lugar acordado es el Hotel Intersur, el cual se encuentra actualmente cerrado al público, haciéndose cargo el municipio de la manutención de los aislados y del personal que desarrolle tareas de asistencia.

De esta manera, con este recurso sanitario previsto, deja de ser obligatorio para los establecimientos de alojamientos turísticos, la reserva de una unidad de aislamiento.

Se aclararon cuestiones respecto a la reinscripción de los alojamientos y sobre la oblea de habilitación turística. Se especificó que todos los establecimientos que presten servicios esta temporada deben solicitar la reinscripción, firmando la declaración jurada de encontrarse en cumplimiento de todas las condiciones exigidas por los protocolos COVID, además de acreditar en especial la contratación del seguro de responsabilidad civil, certificado de instalación eléctrica, y matafuegos.

Se aclaró que hay un gran número de prestadores que no han cumplido aún con estas exigencias y que hay tiempo de cumplirlas y presentarlas hasta el 15 de enero como fecha límite, dejándose constancia que quienes no formalicen no podrán seguir alquilando sus unidades. Se hizo saber también, que se encuentra a disposición el pago de la oblea turística cuyo vencimiento opera el 29 de enero, y que el Municipio ha dispuesto planes de pago para su cumplimiento.

Por otro lado, dialogaron sobre de la Tasa Extraordinaria de Seguridad Sanitaria y la posibilidad de sustentar gastos excepcionales, como consecuencia de la situación sanitaria que se está viviendo, tales como el refuerzo personal médico y de enfermería en los Centros de Atención Primaria de Salud municipales para descongestionar el servicio del hospital local; el funcionamiento de los puntos sanitarios ubicados en las diferentes playas de la ciudad y de los puestos de control de ingreso; provisiones para personas aisladas en establecimientos, o para quienes se encuentren aislados en sus hogar y no cuenten con recursos propios; entre otros.

Se acordó que el aforo seguirá siendo del 80% mientras las condiciones sanitarias lo permitan, y finalmente los prestadores exigieron un mayor acompañamiento de las fuerzas de seguridad en cuanto a los controles necesarios para el cumplimiento de las normativas vigentes, en beneficio de todos los vecinos de Colón como ciudad y como destino turístico.