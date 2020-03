Presentaron el “Poemena” en Artemio Alisio

En la tarde el viernes se llevó a cabo en los salones del Museo Artemio Alisio la presentación del poemario “Poemena”, un ejercicio literario de producción colectiva desarrollado por docentes y alumnos del anexo de la Escuela 118 de Jóvenes y Adultos que posee en el barrio “Cristo de los Olivos”, mantiene en ese enclave del norte de la ciudad.

El Director de Cultura del Municipio, Guillermo Lugrín, fue el encargado de abrir la jornada, de la cual participó el intendente municipal, Martín Oliva, quien hizo entrega de diplomas de reconocimiento a los alumnos, con los cuáles compartió la ceremonia de colación en diciembre pasado, oportunidad en la cual se acordó la actividad de este viernes. Fueron los alumnos los encargados de redactar y leer las poesías, significando un proceso sumamente importante considerando que varios de ellos atraviesan la etapa de alfabetización y en todos los casos tradujeron hechos de sus vidas personales en palabras poéticas.

“La esperanza es necesaria pero no suficiente, sola no gana, pero sin ella la justicia y la alteridad flaquean. Necesitamos la esperanza como el pez al agua”, señaló en la presentación la concejala Lic. Graciela Guerrero, Directora del establecimiento. “Puede que sea sólo una práctica pedagógica diferente. Creemos que será mucho más que eso y nos preguntamos ahora: cuando surjan los interrogantes, ¿quién dará las respuestas? Vamos hacia un lugar pero, mientras tanto, hacemos visible aquello que no hemos podido abarcar durante años. Ayudamos a contar lo que ni siquiera conocemos, aunque sabemos también que navegamos en la producción de ideas colectivas”, agregó.

Guerrero agradeció la presencia de funcionarios y concejales y muy especialmente a las autoridades del museo, que dieron marco a la presentación homenajeando a la artista Mariela Suárez, quien marcó una época con su arte. Sus familiares decidieron compartir una muestra de 30 obras, dejando en guarda del museo esa importante colección. Junto a dibujos que posee el museo, ya que Mariela integraba los talleres de Modelo Vivo que se desarrollan en la institución, las obras muestran su itinerario por la pintura y el dibujo dos disciplinas que junto a la cerámica desarrolló en su vida.

Alumnas que conformaron el equipo de trabajo en el ex Circuito Mena recitaron sus poesías, sumando su trabajo literario a la vigilia por el Día de la Mujer y a las actividades organizadas por la comuna y diferentes organizaciones para conmemorar la fecha.