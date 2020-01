Presenta un 50% de avance el Plan Maestro de Agua de Concepción del Uruguay

El Intendente y el Secretario de Planeamiento de la Provincia recorrieron tres obras centrales para Concepción del Uruguay: el Plan Maestro de Agua, la Defensa Norte y la obra del futuro Centro Cultural en la Ex Central Caseros. Se observa el 50% de avance del Plan que mejorará la provisión y distribución de agua en la ciudad.

El Plan Maestro de Agua, la Defensa Norte y la obra de la Ex Central Caseros son tres obras que el gobierno municipal considera claves para la ciudad. Las tres fueron recorridas este jueves por el intendente Martín Oliva; el secretario de Planeamiento provincial, Marcelo Richard, y el senador departamental Horacio Amavet. Lo hicieron acompañados por la nueva responsable zonal de Arquitectura, Viviana Santamaría.

Respecto del Plan de Agua, Richard expresó que “este proyecto para nosotros representa una importante obra dentro del Plan Provincial de Agua y Saneamiento, el cual ha sido priorizado por el Gobernador como estratégico para el desarrollo de la provincia y de cada una de las localidades. En cuanto a la obra puntual de Concepción, tenemos un grado de avance del 50 por ciento, hoy estamos visitando la cisterna de Santa Teresita, que brindará agua a todo el sector, almacenando 3 millones de litros”. Se trata de la obra en el predio de Santa Teresita y Fray Mocho, donde se ubica el tanque elevado que nunca funcionó y ahora será puesto en marcha para sumar aún más litros de caudal y mejor presión.

Por su parte, Oliva destacó: “que el Gobierno Provincial garantice la continuidad de las obras, aún en el marco de crisis, es primordial la continuidad de esta obra de la cual quizás no se tiene dimensión de su importancia porque es agua pero básicamente es salud para mucha gente. Esta es una obra que quizás los vecinos de Santa Teresita y del 2 de abril la ven y la caminan pero que muchos uruguayenses no la conocen. Cuando se trata de obras que van por abajo, como agua y cloaca, no siempre se tiene dimensión de la obra que se hace, de lo que significa; esto es agua pero es salud para mucha gente”.

Defensa Norte y Ex Central Casero

“El avance de las obras hoy es normal, en el caso de la Defensa es una obra cofinanciada con el Gobierno Nacional, por lo tanto las prioridades las establecemos en conjunto. No tenemos al día de hoy restricciones para continuar las obras”, detalló Richard.

Con respecto a la Ex Central Caseros, el funcionario explicó que se venía con un ritmo de obra que no era el óptimo, “producto de los recortes que durante 2018 y 2019 sufrimos sistemáticamente; sin embargo a la fecha la obra tiene un 31 por ciento”.

En este marco, se priorizó el sector de la obra donde funcionarán los talleres de artes plásticas, para que funcione la escuela de arte y tenerla en actividad.Esta obra cuando se termine contribuirá a que se esgrime a la ciudad como un verdadero polo cultural en la costa del Uruguay.

Priorizar obras sin paralizar

Coincidiendo con la importancia de la continuidad subrayada por el Intendente, el Secretario explicó que “ante los recortes sufridos durante estos años que afectaron los ingresos provinciales, producto de las decisiones del gobierno nacional anterior, definimos bajar los ritmos de obras evitando la paralización, asegurando la continuidad de las obras, de manera consensuada con las empresas, para evitar ver afectado los puestos de trabajo. Hoy el panorama es mejor, y estamos en condiciones de ir retomando paulatinamente el normal ritmo de obra”.