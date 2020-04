Preocupa a las autoridades el aumento de caballos sueltos en la via publica

Autoridades se reunieron para encontrar alternativas al problema. Se iniciaran acciones contra los infractores y se prepara un terreno para albergarlos.

La presencia de animales sueltos en la via publica, que representa un peligro potencial al transito de vehiculos y personas en general, es un tema que se observa con preocupacion por parte de las Autoridades Municipales de nuestra ciudad.

Atento a esta problematica, desde el Municipio se organizo una reunion donde, desde las Secretarias de Gobierno y de Salud se convocaron a distintas areas municipales, como las direcciones de Seguridad Ciudadana, de Zoonosis, Policia Municipal, ademas de representantes del Juzgado de Faltas junto a Autoridades de la Policia de Entre Rios.

En ese sentido, ante la actual situacion de cuarentena que existe en estos dias, que conlleva a una disminucion de vehiculos transitando por nuestras calles y tambien de transeuntes, sumado a la falta de responsabilidad por parte de los propietarios de los equinos que no ayudan en el cuidado de los mismos, se observo un evidente incremento de caballos deambulando libremente, siendo queja constante de vecinos de la ciudad que registran sus denuncias en los variados canales de comunicacion que posee la comuna.

Por lo tanto, se conformo un equipo de trabajo articulado y con un procedimiento accion donde localizado un animal suelto, se ubicara al dueno y se labrara el Acta correspondiente de infraccion.

En caso de no ser asi, el Municipio acondicionara esta semana, un lugar apropiado para que los equinos sean llevados, alojados y revisados por los veterinarios Municipales, de manera provisoria hasta tanto se disponga su traslado hasta Colon, en virtud del Convenio existente con la Fundacion Tekove Mymba. Con ello se intentara disminuir la cantidad de animales sueltos y paralelamente se llevara adelante una campana de concientizacion hacia los propietarios de estos animales y la comunidad en general, sobre la necesidad de colaborar con las Autoridades y evitar asi que se produzcan accidentes con consecuencias no deseadas.