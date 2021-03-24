POR UN HECHO DE HURTO EN LA HISTÓRICA SE SECUESTRÓ UNA BICICLETA Y UN CELULAR
EN VIRTUD DE UN HECHO DELICTIVO OCURRIDO EN LA CIUDAD DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY, PERSONAL DE DIVISIÓN INVESTIGACIONES DE COLON QUE, SE HIZO PRESENTE EN ESTACIÓN DE SERVICIO SHELL (AUTOVÍA GERVASIO ARTIGAS Y RUTA NAC 135), PROCEDIÓ AL FORMAL SECUESTRO, MEDIANTE ACTA DE ESTILO, DE UNA BICICLETA MARCA FIRE BIRD, COLOR BLANCO, CON SUSPENSIÓN DELANTERA; LA QUE FUERA DENUNCIADA COMO SUSTRAÍDA EN LA CIUDAD DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY, ASÍ MISMO Y RELACIONADO AL PRESENTE HECHO, SE PROCEDIÓ AL SECUESTRO DE UN TELÉFONO CELULAR MARCA IPHONE. SE ACTUÓ EN COLABORACIÓN CON PERSONAL DE LA DIVISIÓN INVESTIGACIONES URUGUAY, QUIENES DIERON INICIO A LAS TAREAS INVESTIGATIVAS, SIENDO CONCLUIDAS POR PARTE DE EFECTIVOS DE ESTA DEPARTAMENTAL. SE PROCEDIÓ A LA IDENTIFICACIÓN DE 02 MASCULINOS, DE 22 Y 20 AÑOS DE EDAD, AMBOS CON DOMICILIO EN LA HISTÓRICA QUE SE HABÍAN HECHO PRESENTES EN EL LUGAR A BORDO DE UN VEHÍCULO JUNTO CON UN MENOR DE EDAD QUE SE DIO A LA FUGA. ESTOS JÓVENES HABÍAN INICIADO UNA TRANSACCIÓN EN REDES SOCIALES PARA PODER VENDER ESTE RODADO SUSTRAÍDO, MANIOBRA QUE FUE ADVERTIDA POR PERSONAL ABOCADO A LA PESQUISA.
SE ALERTA A TODA LA POBLACIÓN ESTAR ATENTOS ANTE LA COMPRA Y ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE DUDOSA PROCEDENCIA OFERTADOS EN REDES SOCIALES A UN PRECIO INFERIOR AL DEL MERCADO. HAY QUE TOMAR CONCIENCIA QUE LO QUE UNO ADQUIERE BARATO A OTRO LE SALIÓ CARO. DE ESTA MANERA SIENDO UN BUEN CIUDADANO UNO ES PARTE DEL FORTALECIMIENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VINCULADAS CON LA SEGURIDAD, EVITANDO ADEMÁS RIESGOS LEGALES Y MUCHAS VECES PERJUICIOS ECONÓMICOS.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
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