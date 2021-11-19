POR UN HECHO DE ESTAFA, SE INTERCEPTÓ UN VEHÍCULO LUEGO DE UN OPERATIVO CERROJO
EN HORAS DE LA TARDE, DE LA FECHA AL TOMARSE CONOCIMIENTO DE UN ILÍCITO PERPETRADO EN UN LOCAL COMERCIAL UBICADO SOBRE CALLE 9 DE JULIO Y PASO DE LOS ANDES, DE BARRIO NORTE DE ESTA CIUDAD, DESDE LA SALA DE COMUNICACIONES SE IRRADIA A TODAS LAS DEPENDENCIAS, INICIÁNDOSE UN OPERATIVO CERROJO PARA LOGRAR LA LOCALIZACIÓN DE UN FORD FOCUS COLOR GRIS, CUYOS OCUPANTES HABRÍAN QUERIDO REALIZAR UNA COMPRA CON DINERO APÓCRIFO.
ESTE RODADO, EN EL QUE SE CONDUCÍAN UN MATRIMONIO MAYOR DE EDAD Y UNA JOVEN FUE FINALMENTE FUE INTERCEPTADO POR PERSONAL POLICIAL, EN CETTOUR Y PASO DE LOS ANDES DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ. COMUNICADA LA NOVEDAD AL FISCAL DE TURNO, ORDENA REQUISA VEHICULAR Y DE LAS PERSONAS, QUIENES, FUERON IDENTIFICADAS, QUEDAN SUPEDITADOS A LA CAUSA QUE SE INSTRUYE POR EL SUPUESTO DELITO DE ESTAFA EN FLAGRANCIA.
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