POR SUSTRAER UN CELULAR FUE APREHENDIDO Y TRASLADADO A JEFATURA
PERSONAL DEL COMANDO RADIOELÉCTRICO INTERVIENE ANTE UN LLAMADO TELEFÓNICO Y SE HACEN PRESENTES EN CALLE URQUIZA Y ESTEVA BERGA, LUGAR DONDE MOMENTOS ANTES UN MASCULINO DE 33 AÑOS DE NACIONALIDAD URUGUAYA FUE SINDICADO COMO AUTOR DE LA SUSTRACCIÓN DE UN TELÉFONO CELULAR A UNA MENOR DE 16 AÑOS. ESTE SUJETO FUE APREHENDIDO Y TRASLADADO HASTA LA JEFATURA DEPARTAMENTAL DONDE QUEDARÁ ALOJADO A DISPOSICIÓN DE LA UNIDAD FISCAL DE COLÒN.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
TEL/FAX: (03447) 421415