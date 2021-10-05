POR DENUNCIA DE VIOLENCIA FAMILIA, PERSONAL POLICIAL SECUESTRÓ TRES ARMAS DE FUEGO
EN EL MARCO DE UNA DENUNCIA POR VIOLENCIA FAMILIAR, EN HORAS CERCANAS A LA MEDIANOCHE, PERSONAL POLICIAL DA CUMPLIMIENTO DE UN OFICIO DE PROHIBICIÓN DE ACERCAMIENTO PROVENIENTE DEL JUZGADO DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO COLÓN Y CONSECUENTEMENTE SE PROCEDE AL FORMAL SECUESTRO DE TRES ARMAS DE FUEGO: UN REVÓLVER CALIBRE .22 «, UNA PISTOLA, CALIBRE .22 Y UN REVÓLVER, CALIBRE 38 «CORTO». QUE SE ENCONTRABAN, EN PODER DEL DENUNCIADO, EN UN LOCAL COMERCIAL DE CALLE SAN MARTÍN AL 1000 DE ESTA CIUDAD. EN EL LUGAR INTERVINO PERSONAL DE COMISARÍA DE MINORIDAD, COMO ASÍ TAMBIÉN ÁREA DE LA NIÑEZ
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