POLICÍA SORPRENDIÓ EN LA PLAYA MUJER QUE TENÍA PRISIÓN DOMICILIARIA
EN EL DÍA DE HOY PASADAS LAS 12:00 HS PERSONAL DEL COMANDO RADIOELÉCTRICO CONSTATA EN UN PARADOR DEL BALNEARIO SANTIAGO INKIER DE ESTA CIUDAD, LA PRESENCIA DE UNA MUJER QUE SE ENCUENTRA GOZANDO DEL BENEFICIO DE PRISIÓN DOMICILIARIA POR EL HECHO DE HOMICIDIO EN OCASIÓN DE ROBO OCURRIDO ESTE AÑO EN LA LOCALIDAD DE VILLA ELISA (VÍCTIMA INGENIERO PASCUAL VIOLLAZ). ESTA MUJER DE 25 AÑOS DE EDAD ESTABA EN COMPAÑÍA DE UN JOVEN DE 27 AÑOS Y UNA CIUDADANA DE 25 AÑOS, AMBOS CON DOMICILIO EN DEPARTAMENTO URUGUAY. SE COMUNICÓ LO OCURRIDO AL FISCAL DE TURNO DR ALEJANDRO PERROUD, QUIEN DETERMINÓ INTERVENCIÓN AL PERSONAL DE LA COMISARÍA DE LA MUJER. ESTA CIUDADANA QUEDÓ ALOJADA EN DEPENDENCIA POLICIAL, EN TANTO SUS ACOMPAÑANTES FUERON CORRECTAMENTE IDENTIFICADOS.
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