Piden no quitar la arena de los floreros del Cementerio 

Desde la Dirección del Cementerio Municipal apelan a la responsabilidad de los vecinos en cuanto a no quitar la arena que fue colocada en los floreros. Se solicita respetar esto y no reemplazar la arena por agua, dado que los floreros con agua pueden convertirse en criaderos del mosquito Aedes aegypti, transmisor del virus del dengue. Fue con este objetivo que en los recipientes con flores naturales se colocó uno pequeño con arena a modo de prevenir la acumulación de agua en el marco de la campaña “Verano Saludable”, que incluye la prevención del Dengue. Paralelamente, hay nichos o tumbas que poseen flores artificiales, por lo que no es necesaria la colocación de arena en el interior de cada florero.

Ana Almeida, directora del Cementerio público, reiteró la importancia de que quienes asisten al cementerio a visitar a sus deudos, respeten la disposición de arena y la reemplacen por agua. El trabajo de recambio se realizó junto a la Secretaría de Salud.