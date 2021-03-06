PERUCHO VERNE: DETENCIÓN DE UN MASCULINO POR AMENAZAR A SU EX PAREJA CON UN CUCHILLO
DANDO CUMPLIMIENTO A UN OFICIO JUDICIAL, QUE FUE SOLICITADO EN VIRTUD DE UNA PESQUISA INICIADA A RAÍZ DE UNA CAUSA POR AMENAZAS AGRAVADAS CON EL USO DE ARMA. SE PROCEDIÓ A LA DETENCIÓN DE UN MASCULINO DE 20 AÑOS, QUIEN SE ENCONTRABA EN SU DOMICILIO DE BARRIO PERUCHO VERNE. ESTA PERSONA QUE HABÍA SIDO DENUNCIADO POR SU EX PAREJA POR PRESENTARSE EN SU DOMICILIO Y AMENAZARLA CON UN CUCHILLO QUEDÓ ALOJADO EN DEPENDENCIA POLICIAL A DISIPACIÓN DE LAS AUTORIDADES JUDICIALES.
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