PERSONAL POLICIAL RECUPERÓ MOTO DENUNCIADA COMO SUSTRAÍDA EN COLON
A RAIZ DE UNA DENUNCIA RADICADA EN HORAS DE LA TARDE POR UN CIUDADANO DE 29 AÑOS DE EDAD, AL QUE LE SUSTRAJERON UNA MOTOCICLETA, MARCA YAMAHA, MODELO FZ 16 DE 150 CC, DE COLOR AZUL LA CUAL SE ENCONTRABA ESTACIONADA EN CALLE CREPPY Y 12 DE ABRIL DE LA CIUDAD DE COLON.
UNA VEZ TOMADO CONOCIMIENTO DE LA FALTANTE PERSONAL POLICIAL MONTÓ UN RÁPIDO OPERATIVO DE BÚSQUEDA DEL RODADO LOGRANDO DAR A LOS POCOS MINUTOS CON EL RODADO EN MENCIÓN, EL QUE HABÍA SIDO ABANDONADO A POCAS CUADRAS DEL LUGAR DE LA SUSTRACCIÓN, CON LAS LLAVES COLOCADAS.
SE DIO CONOCIMIENTO A LA FISCALÍA EN TURNO, QUIEN DISPUSO QUE SE PROCEDA AL FORMAL SECUESTRO Y POSTERIORMENTE A LA ENTREGA A SU PROPIETARIO. SE TRABAJA CON SOPORTE FÍLMICO, LOS QUE PODRÁN SUMAR A UN POSIBLE ESCLARECIMIENTO DEL HECHO QUE SE INVESTIGA.-
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SECCIÓN SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
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