PERSONAL POLICIAL RECUPERA UNA NOTEBOOK EN BARRIO EL BRILLANTE QUE FUE SUSTRAÍDA EN COLÓN
EN VIRTUD DE UN ILÍCITO DENUNCIADO EL DÍA 15 DEL CORRIENTE MES EN UNA VIVIENDA UBICADA AL OESTE DE LA CIUDAD DE COLON, PERSONAL DE ESTA DIVISIÓN EN CONJUNTO CON DIVISIÓN TOXICOLOGÍA, A RAÍZ DE DIVERSAS TAREAS INVESTIGATIVAS, COMPARECE EN UNA VIVIENDA DE BARRIO EL BRILLANTE, LOGRANDO ENTREVISTAR A UN 23 AÑOS, QUIEN HACE ENTREGA VOLUNTARIA DE UNA COMPUTADORA NOTEBOOK DE COLOR NEGRO, MARCA ASUS, CON SU RESPECTIVO CARGADOR, MANIFESTANDO QUIEN ADEMÁS MANIFIESTA QUE FUE COMPRADA A UN MASCULINO QUE ACTUALMENTE ESTÁ DOMICILIADO EN COLON, EN BARRIO TIRO SUR- UNA VEZ FINALIZADO EN PROCEDIMIENTO CON CONOCIMIENTO DE LA UNIDAD FISCAL DE COLON, SE INTERCEPTA EN INMEDIACIONES DEL LUGAR, UN MASCULINO QUE SE TRASLADABA DE FORMA PEATONAL, QUE RESULTÓ SER EL PRINCIPAL SOSPECHO, POR TAL MOTIVO SE TRASLADA A ESTE CIUDADANO DE 39 AÑOS DE EDAD HASTA LA JEFATURA DEPARTAMENTAL DONDE FUE CORRECTAMENTE IDENTIFICADO Y QUEDO SUPEDITADO A LA CAUSA QUE SE INSTRUYE.
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