PERSONAL POLICIAL RECUPERA UNA BICICLETA
EN RELACIÓN A UNA CAUSA INICIADA POR LA SUSTRACCIÓN DE UNA BICICLETA. PERSONAL DE VISIÓN INVESTIGACIONES DE ESTA JEFATURA, LOGRA RECUPERAR ESTE RODADO, QUE ESTABA EN DOMICILIO UBICADO SOBRE CALLE SARMIENTO DE ESTA CIUDAD, EN PODER DE UN MASCULINO DE 30 AÑOS. ESTA BICICLETA, RODADO 20, FUE FORMALMENTE SECUESTRADA. QUEDANDO SUPEDITADO A LA CAUSA ESTE JOVEN, QUE FUE TRASLADADO HASTA JEFATURA DE POLICÍA PARA SU CORRECTA IDENTIFICACIÓN.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
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