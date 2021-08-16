PERSONAL POLICIAL RECUPERA EN COLÓN UNA MOTO SUSTRAÍDA EN BARRIO EL BRILLANTE.
EN RELACIÓN A UN HECHO OCURRIDO LOS PRIMEROS DÍAS DE JULIO DEL CORRIENTE AÑO, EN BARRIO EL BRILLANTE, PERSONAL DE DIVISIÓN INVESTIGACIONES ABOCADOS A LAS PESQUISAS, CON CONOCIMIENTO DE LA UNIDAD FISCAL DE COLÓN, LOGRARON SOLICITAR UNA ORDEN DE ALLANAMIENTO Y SECUESTRO, LA QUE SE LLEVÓ A CABO EN UNA VIVIENDA DE CALLE SALTA ENTRE JUNÍN Y MAIPÚ DE SAN JOSÉ. LUGAR HABITADO POR UNA FEMENINA, QUIEN MANIFESTÓ HABER ADQUIRIDO UN MOTOVEHÍCULO, SIN SABER QUE ESTE HABÍA SIDO SUSTRAÍDO Y QUE ACTUALMENTE SE ENCONTRARÍA EN UNA VIVIENDA, EN BARRIO SANTOS JUSTO Y PASTOR DE LA CIUDAD DE COLÓN. HABIENDO TOMANDO CONOCIMIENTO DE ESTO LOS FUNCIONARIOS SE HICIERON PRESENTE EN EL LUGAR EN CUESTIÓN Y LOGRARON PROCEDER AL FORMAL SECUESTRO DE UNA MOTO BRAVA, COLOR NEGRA, CON UN MOTOR COLOCADO QUE NO CORRESPONDE CON LOS DATOS REGISTRALES.
__
SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
TEL/FAX: (03447) 421415