PERSONAL POLICIAL RECUPERA DOS MOTORES QUE HABÍAN SIDO SUSTRAÍDOS EN UNA OBRA EN CONSTRUCCIÓN
A RAÍZ DE UN ILÍCITO PERPETRADO EN PERJUICIO DE UN CIUDADANO COLONENSE, A QUIEN LE SUSTRAJERON DOS MOTORES DE SU PROPIEDAD, QUE ESTABAN EN UNA OBRA EN CONSTRUCCIÓN, PERSONAL DE DIVISIÓN INVESTIGACIONES DE ESTA DEPARTAMENTAL INICIÓ UNA PESQUISA Y POSTERIOR A REALIZAR DIVERSAS DILIGENCIAS LOGRÓ DAR CON EL DOMICILIO DE LA PERSONA QUE COMPRÓ ESTOS DOS ARTEFACTOS EN UN LOCAL DE COMPRA Y VENTA DE ARTÍCULOS, UBICADO EN CALLE SAN MARTÍN DE LA CIUDAD DE COLÓN. UNA VEZ COMUNICADA LA NOVEDAD AL FISCAL DE TURNO, SE REALIZA EL FORMAL SECUESTRO DE ESTOS DOS MOTORES PARA SER ENTREGADOS POSTERIORMENTE A SU PROPIETARIO Y CONSECUENTEMENTE SE CONTINÚAN CON LAS ACTUACIONES DE RIGOR A LOS EFECTOS DE DETERMINAR PARTICIPACIÓN DE UN MASCULINO DE QUIEN SE SOSPECHA LA AUTORÍA DEL HECHO.
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