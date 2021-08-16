PERSONAL POLICIAL PARTICIPÓ DE UNA JORNADA ORGANIZADA POR EL CONSEJO PROVINCIAL DEL NIÑO, EL ADOLESCENTE Y LA FAMILIA.
PERSONAL POLICIAL PARTICIPÓ DE UNA JORNADA ORGANIZADA POR EL CONSEJO PROVINCIAL DEL NIÑO, EL ADOLESCENTE Y LA FAMILIA.
ESTE VIERNES, EN HORAS DE LA MAÑANA, PERSONAL DEPENDIENTE DE ESTA JEFATURA, PARTICIPÓ DE UN ENCUENTRO ORGANIZADO POR INTEGRANTES DEL ANAF Y COPNAF, EN EL MUSEO HISTÓRICO REGIONAL DE SAN JOSÉ. EN ESTA JORNADA DE CAPACITACIÓN SE INFORMARON MODALIDADES DE ABORDAJE PARA ACTUACIÓN COMO ASÍ TAMBIÉN UNIFICAR CRITERIOS DE PARTICIPACIÓN EN LAS DIFERENTES INTERVENCIONES QUE SE REALIZAN A DIARIO Y EN CONJUNTO.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLÓN
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
TEL/FAX: (03447) 421415