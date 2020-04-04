PERSONAL POLICIAL LOGRA RECUPERAR HERRAMIENTAS SUSTRAÍDAS
A RAÍZ DE UNA DENUNCIA REALIZADA EN EL 28 DEL MES DEL MES PASADO, POR UN ILÍCITO OCURRIDO EN UNA VIVIENDA UBICADA EN EL PREDIO DEL POLIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE VILLA ELISA, SE INICIARON DISTINTAS TAREAS INVESTIGATIVAS, TENIENDO CONOCIMIENTO QUE LOS OBJETOS SUSTRAÍDOS ESTABAN SIENDO OFRECIDOS POR MENORES DE EDAD. POR TAL MOTIVO SE LLEVÓ A CABO LAS DILIGENCIAS DE RIGOR QUE INCLUYERON OPERATIVOS EN LOS BARRIOS DONDE PODRÍAN ESTAR LOCALIZADOS LOS ELEMENTOS Y CUMPLIÉNDOSE CON EL DNU Nº 297/2020 SE LOGRA OBSERVAR UNA MOTOCICLETA CON DOS OCUPANTES QUE AL VER LA PRESENCIA POLICIAL ACELERAN Y EN SU FUGA Y UNO DE ELLOS ARROJA UNA MOCHILA SOBRE LA VEREDA DE CALLE BOULEVARD FRANCOU CASI ESQUINA SABOYA. EN SU INTERIOR SE ENCONTRÓ DOS TALADROS, ELEMENTOS DE INTERÉS EN LA CAUSA QUE SE INSTRUYE QUE FUERON FORMALMENTE SECUESTRADOS BAJO ACTA ESTILO CON CONOCIMIENTO DEL FISCAL DE TURNO DR SEBASTIÁN BLANC.
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