PERSONAL POLICIAL INTERVIENE EN TRES ACCIDENTES DE TRÁNSITO
EL PRIMERO, OCURRIDO EN EL KM 194/195 DE LA AUTOVÍA GERVASIO ARTIGAS, APROXIMADAMENTE A LAS 21:45 HS DE LA VÍSPERA, CUANDO UN CAMIÓN VOLVO VM 260 CONDUCIDO POR UN MASCULINO DE 45 AÑOS DE EDAD DOMICILIADO EN CARMEN DE ARECO, BUENOS AIRES, DESPISTO, COMO CONSECUENCIA DE ESTO RESULTA CON LESIONES DE CARÁCTER LEVES.
OTRO ACCIDENTE OCURRIDO PASADAS LAS 02:00 HS DE LA FECHA EN EL KM 193/194 DE LA AUTOVÍA GERVASIO, DONDE POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER DESPISTA UN CAMIÓN FIAT IVECO CON SEMIRREMOLQUE, CONDUCIDO POR UN CIUDADANO DE 35 AÑOS DE EDAD, DOMICILIADO EN CORRIENTES, QUIEN COMO CONSECUENCIA FUE TRASLADADO AL HOSPITAL RÍO URUGUAY DE COLÓN, CON LESIONES DE CARÁCTER LEVES.
PASADAS LAS 23: 00 HS DE LA VÍSPERA TUVO LUGAR OTRO ACCIDENTE EN BOULEVARD GAILLARD Y 9 DE JULIO, LUGAR DONDE COLISIONAN UNA CAMIONETA CHEVROLET TRACKER CONDUCIDA POR UN MASCULINO DE 70 AÑOS DE EDAD, DOMICILIADO EN COLON Y UNA MOTO ZANELLA 150 CC, GUIADA POR UN JOVEN DE 20 AÑOS DE EDAD, QUIEN FUE TRASLADADO AL HOSPITAL LOCAL, CON LESIONES DE CARÁCTER LEVES.
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