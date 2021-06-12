PERSONAL POLICIAL ENCONTRÓ MOTO ABANDONADA EN BARRIO CEMENTERIO
EN LA MADRUGADA DE ESTE SÁBADO, EN UNA DE LAS RECORRIDAS QUE ESTABA REALIZANDO PERSONAL POLICIAL POR BARRIO CEMENTERIO, DE ESTA CIUDAD, AL LLEGAR A LA INTERSECCION DE CALLES, URQUIZA Y GIRARD, SE LOGRA CONSTATAR UN MOTO, MARCA CORVEN ENERGY 110 CC, SIN DOMINIO COLOCADO, DE COLOR NEGRA, LA CUAL SE ENCONTRABA EN ESTADO DE ABANDONO.
AL NO DIVISAR NINGUNA PERSONA EN EL LUGAR QUE ACREDITE SER PROPIETARIO. SE DIO INTERVENCIÓN A LA FISCALÍA EN TURNO, QUIEN DISPUSO PROCEDER AL FORMAL SECUESTRO DE LA MOTO EN MENCIÓN. INCENDIÁNDOSE UNA CAUSA PARA ESTABLECER PROPIEDAD Y PROCEDENCIA .TRASLADANDO EL RODADO A LA JEFATURA DEPARTAMENTAL PARA SU RESGUARDO. –
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SECCIÓN SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
TEL/FAX: (03447) 421415